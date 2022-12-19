رئيس شعبة الذهب: الأسعار تشهد هدوءا نسبيا

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب في السوق يشهد هدوءًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن الأمر جيد، وتتمنى الشعبة حدوثه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن البنك المركزي أصدر قرارًا بتقليل الفترة الخاصة بورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، إلى مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى، بحد أقصى 3 أيام عمل تالية.



وأشار إلى أن البعض استغل خام الذهب في بيعه للحصول على حصيلة دولارية، تمكنهم من استيراد منتجات أخرى، منوهًا إلى أن «الأمر أثّر بشكل سلبي على السوق، وأدى إلى زيادة الأسعار».



ولفت رئيس شعبة الذهب، إلى أن جموع التجار يعانون من عدم معرفتهم لسعر الذهب والتغيرات التي تحدث في السوق؛ بسبب عدم الاستقرار والمضاربات التي تتم، قائلًا إن سعر الجنيه الذهب 13 ألف جنيه.



وأعلن البنك المركزي المصري، تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به وفقا لكتاب دوري بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وفقا لكتاب دوري نشره على موقعه أمس الأحد.