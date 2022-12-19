كوريا الجنوبية تطور صاروخا موجها جو-أرض لتركيبه على الطائرات الهليكوبتر المسلحة الخفيفة

ذكرت وكالة شراء الأسلحة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سول أكملت بنجاح مشروعا بقيمة 180 مليار وون (138 مليون دولار) لتطوير صاروخ موجه جو-أرض، سيتم تركيبه على طائرة هليكوبتر مسلحة خفيفة محلية الصنع.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية بأن الصاروخ - الذي يحمل اسم تشيونجيوم - اجتاز تقييم الملائمة القتالية يوم 12 ديسمبر؛ ليتوج ما يزيد على 7 سنوات من جهود التطوير بقيادة وكالة تطوير الدفاع الحكومية، وفقا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي.

وأوضحت أن كلمة "تشيونجيوم" تعني السيف السماوي باللغة الكورية، ويحمل الصاروخ اسم إنجليزي "تانك سنايبرز"، أو "تيابرز"، وتم دفع مشروع تطوير الصاروخ تماشيا مع جهود سول لتوفير طائرات هليكوتبر مسلحة خفيفة، وصدقت الحكومة مؤخرا على مشروع إنتاج ضخم لهذه المروحيات لاستبدال الأسطول القديم من طائرات الهليكوبتر الهجومية 500 إم دي و إيه إتش-إي إس كوبرا.

ولفتت إلى أن الصاروخ مزود بقدرات "اطلق وانس"، التي تمكنه من توجيه نفسه حتى الهدف دون إجراء إضافي من قبل المشغل بمجرد إطلاقه، كما أنه مزود بقدرات "اطلق وحدث الهدف" التي تمكن المشغل من إعادة تحديد الهدف من خلال رابط للبيانات حتى بعد إطلاق الصاروخ.

ونوهت بأن الصاروخ مزود أيضا بتقنية الذكاء الاصنطاعي، التي تمكنه من اكتشاف هدف ثابت دون تدخل من المشغل في حالات الطوارئ، مؤكدة أنها تدرس إمكانية تعديل الصاروخ لنسخة أرض-أرض، يتم تثبيتها على دبابات قتالية ومدرعات ومنصات أرضية أخرى.