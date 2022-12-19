أثارت لقطة إلباس أمير قطر تميم بن حمد، البشت العربي، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل أن يتوجه ميسي قائد منتخب الأرجنتين لرفع كأس العالم من على منصة الاحتفالات، جذبه أمير قطر وأهداه البشت العربي، ثم توجه ميسي إلى المنصة ورفع الكأس.

فما هو البشت العربي؟ وإلى ماذا يرمز في الثقافة العربية؟

البشت العربي يعرف أيضًا باسم "مشلح"، وهو عباءة رجالية تقليدية شائعة في العالم العربي.

غالبًا ما يتم ارتدائها في المناسبات الخاصة مثل الأعراس أو الاحتفالات مثل العيد أو لصلاح الجمعة أو صلاة الجنازة.

ويرتديه المسؤولون ورجال الدين بما في ذلك رؤساء القبائل والملوك والأئمة، ويرتبط الثوب بالملكية، والمكانة الدينية، والثروة، والمناسبات الاحتفالية، وهو مثل بدلة السهرة السوداء في الغرب.

وبحسب بعض المصادر العربية، فإن الأصل اللغوي لكلمة "بشت" يعود إلى اللغة الأكادية، لغة أهل العراق في أرض بابل، وهي لهجة سامية من اللهجات السامية الأصلية للغة العربية، وهو بمعنى الهيبة وكذلك الجلالة، والسياق التاريخي والطبيعي يؤكد هذا المعنى، حيث اعتاد الأمراء والحكام والنبلاء والكبار على ارتدائه عبر التاريخ والعصور، حتى كان يعتبر رمزًا للهيبة والسمعة في المجتمع.

عادة ما يكون البشت لونه أسود أو بني أو رمادي أو بيج أو أبيض، وهو من أكثر الملابس السعودية والعربية تقليدية.

ويمكن للآلة أن تصنع 12 بشتًا في اليوم، لكن البشت المصنوع يدويًا يستغرق 15 يومًا، وتعتبر البشتات السورية والإماراتية من أرخص الأنواع من حيث السعر بشكل عام، ويمكن أن يصل سعرهم إلى 200 ريال سعودي.