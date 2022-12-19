كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع

ذكرت الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في كوريا الشمالية اليوم /الإثنين/ أنها أجرت اختبارًا مهما في المرحلة النهائية لتطوير قمر استطلاع عسكري في منطقة إطلاق الأقمار الصناعية سوهاي أمس /لأحد/.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية عن متحدث باسم الإدارة إن الاختبار كان يهدف بشكل أساسي إلى تقييم قدرات التصوير عبر الأقمار الصناعية ونظام نقل البيانات ونظام التحكم الأرضي.

وأشار المتحدث إلى أن التجربة نجحت وأن إدارته ستنتهي من الاستعدادات لإطلاق أول قمر صناعي استطلاع عسكري بحلول أبريل 2023، موضحا أنه تم إبلاغ نتائج الاختبار المهم على الفور إلى اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحكومتين اليابانية والكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية اطلقت أمس صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان، ما يثير حالة من التوترات في المنطقة، حيث أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن المقذوفتين حلقتا مسافة 500 كيلومتر ووصلتا إلى ارتفاع أقصاه 550 كيلومترا قبل أن تسقط كلاهما خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن.

فيما أكدت السلطات اليابانية والكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو أنها ستمتلك القدرة على ضرب قواعد العدو، مما يمثل تحولًا جذريًا في سياستها الأمنية بعد الحرب، وفي الشهر الماضي، أجرت بيونج يانج تجارب على إطلاق قذيفة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما دفع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية لكبح برامج أسلحتها.