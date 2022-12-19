قيمة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا تتجاوز 5 مليارات يورو



وصلت قيمة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 046ر5 مليار يورو حتى الآن.



جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من نائب حزب اليسار في البرلمان الألماني كريستيان جوركه وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الرد اليوم الاثنين.



وأوضحت الحكومة أن من بين هذه الأصول المجمدة أموال بقيمة 217ر2 مليار يورو كانت مصارف ألمانية أبلغت عنها البنك المركزي الألماني، وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك "أصول منقولة" بقيمة 099ر1 مليار يورو. ولم تقدم الحكومة معلومات أكثر تحديدا.



وقدرت الحكومة الألمانية قيمة هذه الأصول المجمدة بـ48ر4 مليار يورو في يونيو الماضي.



من جانبه، انتقد جوركه عدم فعالية واجب الإبلاغ الذي تم إقراره لتنفيذ تجميد الأصول، قائلا إن العديد من النخبة الروس ظلوا على مدار شهور عديدة دون أن يبلغوا عن شيء.



وذكر أن المعنيين كانوا يعرفون أن المحققين في ألمانيا كانوا يتلمسون طريقهم في الظلام لأسباب من بينها عدم رقمنة سجلات الأراضي ونقص أطقم العمالة لدى السلطات، "وهكذا طال انتظار تشديد العقوبات على النخبة الروس لاستهداف المستفيدين من دائرة سلطة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".