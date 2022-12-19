إيران تبدى استعدادها لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك، معتبرا أن على الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بناءة مع طهران، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.



وأكد أمير عبد اللهيان في كلمة اليوم الاثنين في منتدى طهران الثالث للحوار: "نرحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار والدول المطلة على الخليج لإرساء الأمن في المنطقة، بالتعاون مع هذه الدول ولنحظى بعالم يسوده السلام".



كما هنأ أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية القطري على النجاح الكبير في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 وتعاون الدوحة مع المنتخب الإيراني لكرة القدم.



وفي الشأن الأوكراني، قال أمير عبد اللهيان "إن سياستنا المبدئية بشأن قضية الحرب في أوكرانيا هي حل الصراع من خلال الحوار والطرق السياسية ورفض استخدام القوة وضرورة مراعاة القلق الأمني المشروع للجانبين".



وتابع وزير الخارجية: نرى اليوم أن أوروبا هي التي تدفع ثمن سياسات الولايات المتحدة اتجاه الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن اتهامنا بتسليم المسيرات لروسيا لا أساس له والغرب يسعى لتبرير دعمه للحرب بالاتهامات.



وانطلق منتدى طهران الثالث للحوار صباح اليوم الاثنين، في طهران بمشاركة مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة.