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العراق: مقتل داعشي وإصابة آخر غربي كركوك

بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 10:36 ص
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش وإصابة آخر بجروح في كمين لقوات الشرطة العراقية في ناحية الرياض غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر، إن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من "قتل إرهابي وإصابة آخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية (علي السلطان) التابعة لناحية الرياض بكركوك بالاشتراك مع قوات الاستخبارات".

وكان 9 من قوات الشرطة العراقية بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا أمس جراء انفجار عبوة ناسفة أعقبها تبادل لإطلاق الرصاص مع عناصر داعش في إحدى قرى ناحية الرياض غربي محافظة كركوك.

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