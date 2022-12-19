 مصرع شخص في حادث تصادم سيارة وتوكتوك بالبدرشين - بوابة الشروق
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مصرع شخص في حادث تصادم سيارة وتوكتوك بالبدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 3:36 م
لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة بمركبة توكتوك بمنطقة الصليبة بمنشأة دهشور في البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة الصليبة بمنشأة دهشور بمركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة بمركبة توكتوك، مما أسفر عن مصرع شخص، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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