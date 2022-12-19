حي السيدة زينب يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين

شن اللواء حاتم الهيدبي، رئيس حي السيدة زينب، جنوب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، ومشرفي المربعات وإدارة الاشغالات بالحي، وبمشاركة شرطة المرافق، لإزالة الاشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع وميادين الحى.



وأوضح الهدبي، اليوم الإثنين، أن الحملة أسفرت عن رفع اشغالات الكافيهات والباعة الجائلين بشارع مجلس الأمة وحلوان والرشيدي، مؤكداً على تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي علي 3 فترات متواصلة.



وتابع:"تهدف الحملة إلى إعادة الانضباط بالشارع ورفع الاشغالات من الطريق العام، وإخلاء وتطهير الأرصفة وفتح الشارع أمام المارة، منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية"، مشيراً إلى التنبيه على



أصحاب المحال بالالتزام بمواعيد المحلات الشتوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.