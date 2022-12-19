 حي السيدة زينب يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين - بوابة الشروق
الإثنين 19 ديسمبر 2022 6:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

حي السيدة زينب يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين

محمد عبد الناصر
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 6:27 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 6:27 م
شن اللواء حاتم الهيدبي، رئيس حي السيدة زينب، جنوب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، ومشرفي المربعات وإدارة الاشغالات بالحي، وبمشاركة شرطة المرافق، لإزالة الاشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع وميادين الحى.

وأوضح الهدبي، اليوم الإثنين، أن الحملة أسفرت عن رفع اشغالات الكافيهات والباعة الجائلين بشارع مجلس الأمة وحلوان والرشيدي، مؤكداً على تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي علي 3 فترات متواصلة.

وتابع:"تهدف الحملة إلى إعادة الانضباط بالشارع ورفع الاشغالات من الطريق العام، وإخلاء وتطهير الأرصفة وفتح الشارع أمام المارة، منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية"، مشيراً إلى التنبيه على

أصحاب المحال بالالتزام بمواعيد المحلات الشتوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك