الكويت: مستعدون للتعاون مع العراق في شتى المجالات لتحقيق المصالح المشتركة

أكد مدير الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدي، استعداد دولة الكويت للتعاون في شتى المجالات مع جمهورية العراق في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، مثمنا حرص العراق على وضع جميع التسهيلات والتعاون من أجل الأمن المشترك.

ونوه مدير الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدي -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم الاثنين- إلى أنه خلال لقائه مع مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية العميد أحمد صالح، تم بحث سبل التعاون بين الطرفين لتحقيق الأمن المشترك، مؤكدا الدور الكبير الذي قطعه العراق في المنطقة عبر محاربة الخروج عن القانون بكافة أشكاله.

بدوره، أعرب مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية العميد أحمد صالح، عن تثمينه للتعاون المثمر والشراكة بين البلدين فيما يخص التنسيق الأمني المشترك والقضايا الثنائية بين وزارة الداخلية العراقية والكويتية بما يخدم مصلحة الشعبين.

كان وفد أمني كويتي برئاسة المدير العام للادارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية قد بحث مع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري مساء أمس الأحد عددا من الملفات المشتركة وفي مقدمتها مكافحة المخدرات وضبط الحدود.