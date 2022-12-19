أرمينيا: أذربيجان تحرم ناجورنو كاراباخ من الرعاية الطبية

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تحذر أرمينيا من انهيار الأجهزة الطبية في منطقة الصراع ناجورنو كاراباخ، التي تطوقها القوات الأذربيجانية.

وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في تغريدة اليوم الإثنين، أنه جرى غلق الرابط البري الوحيد بالمنطقة منذ ثمانية أيام.

وقال إن سكان ناجورنو كاراباخ الأرمينيين علقوا في الطريق في البرد القارس وانفصلوا عن عائلاتهم.

وكتب باشينيان "لا يوجد دواء ولا علاج طبي للمواطنين الذين لديهم مشاكل صحية خطيرة".

ومن ستيباناكيرت عاصمة ناجورنو كاراباخ، تردد أنه لايزال هناك بعض الإمدادات الطبية متاحة ولكن سوف يتم تأجيل العمليات.

وبموجب القانون الدولي، تمتلك أذربيجان المنطقة –الواقعة في جنوب القوقاز- ولكن يقطنها نحو 120 ألف أرميني. واتصالهم الوحيد بأرمينيا هو ممر لاشين البري المسدود.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان قتالا منذ أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

تثير الاشتباكات بين الدولتين المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز للأسواق العالمية.