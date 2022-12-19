 لوكاشينكو: آمل أن ينصت الغرب إلى صوت العقل حتى يمكننا استئناف الحوار فيما بعد - بوابة الشروق
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لوكاشينكو: آمل أن ينصت الغرب إلى صوت العقل حتى يمكننا استئناف الحوار فيما بعد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 8:10 م

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، عن أمله في أن "ينصت الغرب إلى صوت العقل" حتى يُمكن استئناف الحوار البناء بشأن قضايا الأمن وملامح النظام العالمي الجديد.

وقال الرئيس البيلاروسي، في إشارة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما، "كما أقول كثيرا أنا والرئيس بوتين، منفتحتان للحوار مع الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية".. مُعربًا عن أمله في أن تنصت هذه الدول قريبا إلى صوت العقل، من أجل إجراء مناقشات بناءة بشأن قضايا الأمن ومستقبل النظام العالمي الجديد.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الدفاع عن الديمقراطية والتقدم من خلال فرض القيود واستعراض القوة العسكرية ضد روسيا لم يعد يثير إعجاب الناخبين المحليين في الدول الغربية، الذين شعروا بمدى أوجه القصور السياسي في بلدانهم.

وأوضح أنه دائما ما يلتقي مع بوتين بشل منتظم لمناقشة جميع أنواع القضايا، لكن التركيز في الآونة الأخيرة كان على الدفاع والأمن.

يشار إلى أن بوتين يزور حاليًا العاصمة البيلاروسية مينسك في أول زيارة له منذ يونيو 2019.

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