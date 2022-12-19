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كندا: 861 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 9:29 ص
سجلت كندا، 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و477 ألفا و829 إصابة، والوفيات إلى 48 ألفا و807.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 95 مليونا و627 ألفا و345 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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