تحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيش على منافذ بيع اللحوم بسمالوط

كلف أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، المهندس حلمي فاروق نائب رئيس المركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنيا وإدارة الطب البيطري بسمالوط، بتنفيذ حملة تفتيش للمرور على محال الجزارة واللحوم، بنطاق الوحده المحلية لمركز ومدينة سمالوط.



وخلال الحملة، تم المرور على محال الجزارة وتم التنبيه على تغطية اللحوم خارج المحل والنظافة داخل محلات الجزارة والذبح داخل المجازر الحكومية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمنافذ بيع لحوم؛ نتيجة مخالفتها بالذبح خارج السلخانة بقريتي الطيبة والصليبة التابعين للوحدة المحلية لقرية شوشة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر إسماعيل شلقامي، مدير إدارة المجازر بسمالوط والدكتور أسامة عبدالله أحمد، الدكتور بمديرية الطب البيطري بالمنيا وربيع جميل عبد الله مفتش بإدارة تموين سمالوط بتأمين من نقطة شرطة شوشة.