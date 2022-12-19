متحف متروبوليتان بنيويورك يعتزم إطلاق معرض كبير لأعمال فان جوخ العام المقبل

أعلن "متحف متروبوليتان" في نيويورك، أنه يعتزم إطلاق معرض كبير لأعمال الفنان الاسطوري، فنسنت فان جوخ (الذي ولد في عام 1853 ورحل في عام 1890) في العام المقبل.

وقال ماكس هولين مدير المتحف الذي يوجد في "سنترال بارك" بمانهاتن، إن المعرض الذي سيقام بعد مرور 170 عاما على ميلاد الفنان الهولندي العبقري، سيركز على أشجار السرو التي ظهرت في أعماله.

وقال هولين، إن أشجار السرو هذه من المحتمل أن تكون أشهر الأشجار في تاريخ الفن.

وإلى جانب أمور أخرى، من المنتظر أن يجمع المعرض، الذي سيقام في مايو من عام 2023، بين اثنتين من أشهر اللوحات التي تظهر بها أشجار السرو للرسام الراحل، وذلك لأول مرة منذ اكتمالهما.

واللوحتان هما: "ستاري نايت" (أي ليلة تكثر فيها النجوم) من متحف نيويورك للفن الحديث، و"ويت فيلد ويذ سايبريسيز" (أي حقل القمح مع أشجار السرو)، وهي معروضة في "متحف متروبوليتان" وغير مسموح بأن يتم نقلها إلى خارج المتحف بسبب شروط خاصة بالمانحين.

ومن جانبه، قال دانيال فايس رئيس "متحف متروبوليتان"، إن المتحف في حالة جيدة بشكل عام.

وأضاف أن نسبة أعداد الزائرين حاليا تتراوح بين 60% و75% مما كانت عليه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.