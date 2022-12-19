خطة النواب: قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتيح تبادل بعض المعلومات في حالات محددة

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات ولا المعاملات البنكية والتجارية المحلية الخاصة بالمواطنين.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن القانون يتيح تبادل بعض المعلومات في حالات محددة تخص التهرب الضريبي مع الدول الأخرى، وهي المعاملات التي يجريها الأفراد أو الشركات خارج الحدود.

بدوره، صرح النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، بأن القانون وضع مجموعة من القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات وفقا للالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأشار إلى التقدم بعدد من التعديلات تخص عملية الإشراف القضائي والمعاملة بالمثل والتعاون الكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الإطار.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون الإجراءات الضريبية الموحد" الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وكان مجلس النواب أحال بجلسته في 6 ديسمبر الجاري إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

ويعد هذا التعديل، التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وسيعمل القانون على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وكانت وزارة المالية أكدت أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.