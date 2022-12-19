فرنسا تحث تونس على استهلال الإصلاحات اللازمة دون تأخير

حثت فرنسا اليوم الإثنين السلطات في تونس على استهلال الإصلاحات اللازمة دون تأخير، عقب الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها أحيطت علما بالنتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية وبنسبة المشاركة الضعيفة التي أحصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعلنت الخارجية دعم فرنسا الكامل لتونس وشعبها في تصديهم للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

ودعت إلى ضرورة استهلال الإصلاحات اللازمة من أجل استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل من دون أي تأخير.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في تونس 22ر11 بالمئة وهي أدنى نسبة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وتأتي الانتخابات في وقت تعاني تونس من وضع اقتصادي صعب وشح في السيولة بخزينة الدولة، بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات في تونس، معارضته لحزمة إصلاحات عرضتها الحكومة للاستجابة إلى مطالب صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

وقالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعو، بعد تلقيها بقلق نبأ تأجيل دراسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ملف تونس، إلى استئناف المحادثات الشاملة إلى أقصى حد ممكن بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق نهائي.