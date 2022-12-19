إندونيسيا تحظر إنتاج مواد نووية لغير الأغراض السلمية

فرضت إندونيسيا حظرا على قيام شركات تعدين المواد النووية، بإنتاج مواد لأغراض غير سلمية، حيث تسعى البلاد لبناء أول محطة للطاقة النووية منذ عشرين عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن التنظيم الجديد بشأن سلامة التعدين النووي، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، يلزم حائزي التراخيص، بالإبلاغ عن الإنتاج وواردات المعدات والمخزونات وخطط التطوير، من بين أمور أخرى، للهيئة الوطنية للطاقة النووية بشكل دوري.

وتعتزم إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، افتتاح أول محطة للطاقة النووية في عام 2045، وفق مشروع قانون للمساعدة على خفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتحقيق هدفها المتعلق بصفر انبعاثات بحلول عام 2060.

ووقع الرئيس جوكو ويدودو على التنظيم الجديد، الذي يهدف إلى المساعدة في تطوير سلسلة توريد لليورانيوم أو الثوريوم لتوفير الوقود لمثل هذه المحطات، مع شركة التعدين المملوكة للدولة "بي تي تيماه تي بي كيه" الرائدة في جهود إنتاج هذين المعدنين.