وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتعرضون لضغوط للاتفاق على سقف لأسعار الغاز

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يتعرض وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف لسعر الجملة للغاز، في الوقت الذي يستعدون فيه للاجتماع في بروكسل.

وفشل الوزراء الأسبوع الماضي في تسوية نزاع دام شهورا حول كيفية كبح ارتفاع أسعار الطاقة داخل التكتل، مما دفع قادة الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة إلى إنهاء الخلاف بحلول اليوم الاثنين.

وتعتمد المناقشات الحالية على اقتراح المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة لبعض العقود الآجلة المتداولة في مرفق تسهيلات تداول الغاز الهولندي "تي تي إف".

ويهدف الاقتراح إلى بناء جسر بين مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء التي تطالب بسقف واسع النطاق لأسعار الغاز وأولئك الذين يشككون في التدخل في السوق، مثل ألمانيا.

لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي استقبلت الاقتراح بانتقاد، حيث اعتبرت شروط تفعيل الحد الأقصى صارمة للغاية.