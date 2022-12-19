أعلن القطاع السياحى الرسمى والخاص حالة الطوارئ؛ استعدادا لاستقبال رواد احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الذين فضلوا قضاءها داخل المنتجعات والفنادق والمطاعم السياحية المصرية، وأنهت جميع الفنادق والمنشآت السياحية المصرية استعداداتها فى هذا الإطار.

وشددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة تشكيل لجان سياحية لمراقبة الفنادق والمنتجعات والمطاعم خلال هذه الاحتفالات للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وحددت الوزارة خطا ساخنا برقم «19654» يعمل على مدى اليوم لتلقى أى شكاوى من رواد المنشآت السياحية حال وجود أى مشكلات تتعلق بحقوقهم.

ووفقا للإحصاءات السياحية التى أعدتها جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات، فإن ألمانيا احتلت المركز الأول هذا العام كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر، وجاءت إسبانيا كأكثر الدول فى إرسال السياح إلى الأقصر، وفقا لإحصاءات لجنة تسويق السياحة الثقافية.

وقال اللواء على رضا الرئيس السابق لجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن جميع فنادق مدينتى الغردقة ومرسى علم استعدت لاستقبال النزلاء خلال الكريسماس ورأس السنة، وأن غالبية الفنادق أعلنت عن إقامة حفلات موسيقية لفرق أجنبية.

وأضاف أن فنادق الغردقة تلقت حجوزات سياحية كبيرة خلال رأس السنة، مشيرا إلى أن العديد من شركات السياحة بكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا حجزت أماكن لسائحيها خلال تلك الإجازات، ووفقا للحجوزات الحالية فإن نسب إشغال الفنادق خلال الكريسماس ورأس السنة قد تتخطى حاجز الـ 80%.

وتابع رضا أننا ننتظر حاليا حجوزات اللحظة الأخيرة التى اعتاد غالبية السياح القيام بها قبل قدومهم لمصر بساعات قليلة وذلك لزيادة نسب الإشغال بالفنادق خلال الكريسماس ورأس السنة، مشيرا إلى أن نسب إشغال فنادق الغردقة تبلغ حاليا نحو 50% وستبدأ فى الارتفاع خلال الأسبوع المقبل.

من جانبه قال على حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية تقدمت بطلبات لوزارة السياحة والآثار لاعتماد أسعار الحفلات وقائمة الطعام التى سيتم تقديمها للرواد خلال الكريسماس ورأس السنة، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت على تلك المنشآت بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية الخاصة بإقامة الفقرات الفنية خلال تلك المناسبات والتى من المتوقع أن تشهد هذا العام إقبالا كبيرا من الرواد سواء مصريين أو سياح عرب أو أجانب.

وأضاف أن لجان وزارة السياحة والآثار ستقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية خلال الكريسماس ورأس السنة؛ للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لضوابط التشغيل.

وأشار إلى أن وزارة السياحة وضعت خطا ساخنا برقم «19654» يعمل على مدى اليوم لتلقى أى شكاوى من رواد المنشآت السياحية؛ حال وجود أى مشكلات تتعلق بحقوق مرتادى المطاعم السياحية.