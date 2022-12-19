

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في تونس 22ر11%، وفق النتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين.



كانت نسبة المشاركة المعلن عنها إبان إغلاق مكاتب الاقتراع أول أمس السبت في حدود 8ر8 %.



وأدلى مليون و25 ألف و418 ناخب بأصواتهم في مكاتب الاقتراع من بين حوالي 2ر9 مليون ناخب مسجل.



وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 956 ألف و16 صوتا بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة 45 ألف و613 والأوراق البيضاء 23 ألفا و789.



وشهدت الانتخابات البرلمانية الحالية التي قاطعتها المعارضة، أدنى نسبة مشاركة من الناخبين منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011.