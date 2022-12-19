قصة الطفل أعجوبة الشطرنج الذي حصل على حق اللجوء في أمريكا

وقد جاء نجاحه في عام 2019 بعد أقل من عامين من وصوله إلى الولايات المتحدة بعد أن فرت عائلته من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وغادرت موطنها في نيجيريا.

وقال كايود أديومي، والد تاني، لبي بي سي: "لقد هربنا برحمة الرب".

وأضاف قائلا:"إن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أننا نشكر الرب حقا".

وقد أعلنت الأسرة هذا الأسبوع أنها حصلت على حق اللجوء من قبل حكومة الولايات المتحدة، لتختتم بذلك رحلة مثيرة دامت 5 سنوات بدأت بطريقة مرعبة.

خلال أيامهم الأخيرة في موطنهم الأصلي في نيجيريا، كان أعضاء بوكو حرام يبحثون عن كايود أديومي، والد تاني.

كان أديومي صاحب شركة طباعة، وذات يوم طلبت منه مجموعة من الرجال طباعة بعض الكتيبات الإعلامية، وعندما اكتشف أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام ، رفض الطلب.

بعد أيام، اقتحم أعضاء بجماعة بوكو حرام منزله بينما كان كايود أديومي بعيدا عن البيت في مهمة عمل حيث استجوبوا زوجته وولديه. وقال: "كنت قلقا للغاية".