هنأ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الجارة الأرجنتين بفوزها بكأس العالم، مساء الأحد، متجاوزا لامنافسة الكروية الشديدة بين البلدين.

وكتب دا سيلفا، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، مساء الأحد، قائلا إنه سعيد بفوز الجار الأرجنتيني، وإن لونيل ميسي قدم مباراة رائعة واستحق الفوز والتتويج، وكذلك دي ماريا، لاعب المنتخب الأرجنيني، الذي أحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده، كما تسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها ميسي الهدف الأول.

وقال الرئيس البرازيلي: مبروك للاعبين والجهاز الفني، وكذلك صديقي ألبيرتو فرنانديز، رئيس الأرجنتين.

ورد الرئيس الأرجنتيني، على نظيره البرازيلي، معربا على شكره على هذه التهنئة، قائلا إن منتخب بلاده خقق فوزا مستحقا نتيجة الجهد الكبير الذي بذله في اللقاء، وبالروح التي تحلو بها لإسعاد الشعب الأرجنتيني، مضيفا أن فوز الأرجنتين، يعتبر فوز لأمريكا اللاتينية.

وتوج منتخب الأرجنتين، بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخة، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.