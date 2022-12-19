الجيش الأوكراني يحذر من وقوع هجمات صاروخية روسية جديدة بنهاية العام

قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني يوري إجنات إن القيادة العسكرية الأوكرانية تخشى وقوع هجمات صاروخية روسية جديدة في فترة انتهاء العام الجاري ومطلع العام المقبل.

وقال إنه لا يمكن استبعاد أن "يهنئ" العدو أوكرانيا بهذه الطريقة في نهاية العام، مضيفا: "لديهم خطة واضحة حددوا فيها أهدافا ذات أولوية". وقال إن الهدف في هذه العملية هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بأوكرانيا.

كما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "يونيان" عن إجنات: "إنهم يستهدفون الموضع الذي يؤلمنا أكثر بوقاحة وبأكبر قدر ممكن من الوقاحة والألم".

علاوة على ذلك، سيتم تحديد موعد الهجمات التالية "لإرضاء الديكتاتور (فلاديمير بوتين)". وقال إن الهجمات في العام الجديد يجب أن ترضي أيضا "الجمهور المحلي" ، في إشارة إلى السكان الروس.