مرشح للانتخابات الرئاسية في نيجيريا يتعهد برفع دعم الوقود حال انتخابه

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في نيجيريا عتيقو أبوبكر، إنه سيرفع دعم الوقود المكلف بالبلاد، البالغ 10 مليارات دولار والمخصص للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، من أجل توفير وظائف وتوحيد أسعار الصرف المتعددة، في أكبر اقتصاد في أفريقيا.

ووفقا لوكالة بلبومبرج للأنباء اليوم الإثنين، قال السياسي ورجل الأعمال النيجيري أبوبكر في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إنه سيتم سحب الدعم في غضون 100 يوم من توليه السلطة.

ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات رئاسية في 25 فبراير المقبل.

وأنفقت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، 1.59 تريليون نيرا (3.53 مليار دولار) على دعم البنزين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث يحصل السائقون على وقود بأسعار تعد ضمن الأرخص على مستوى العالم.

وحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرارا وتكرارا الحكومة على وقف الدعم، الذي من المتوقع أن يكلف البلاد ما لا يقل عن 9.6 مليار دولار هذا العام.