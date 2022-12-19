آمبر هيرد تسوي دعوى تشهير مع زوجها السابق جوني ديب

اتخذت آمبر هيرد "القرار الصعب للغاية" لتسوية قضية التشهير الأمريكية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات مع زوجها السابق جوني ديب، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا" اليوم الاثنين.



وقالت نجمة فيلم "أكوامان" إن القرار "ليس عملا من أعمال التنازل"، ولكنه فرصة لحل الموقف "بشروط يمكنني الموافقة عليها".



ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من سعي هيرد لاستئناف الحكم في معركتها القانونية ضد ديب، والتي دفعت بأنه سيكون له تأثير "مخيف" على النساء الأخريات.



وقام ديب بمقاضاة الممثلة بسبب مقال كتبته عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست حول تجاربها كناجية من العنف المنزلي، والتي قال محاموه إنها اتهمته زورا بأنه معتد.



وفي يونيو من هذا العام، أعادت هيئة محلفين في محكمة مقاطعة فيرفاكس حكما لصالح ديب وحصل على 3ر10 مليون دولار عن الضرر الذي لحق بسمعته.



وفي بيان على إنستجرام اليوم الاثنين، كتبت هيرد، "لقد دافعت عن حقيقتي وبذلك حياتي كما كنت أعرف أنها دمرت".



وفي حديثها عن مثولها في دعوى قضائية مماثلة رفعها ديب عام 2020 ضد صحف نيوز جروب في بريطانيا، قالت هيرد إنه "برأها نظام قوي ومحايد وعادل".