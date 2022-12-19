دبلوماسي أوروبي: اشتعال النيران في مبان تضم مكاتب الاتحاد الأوروبية في بانجي

اشتعلت النيران في المباني التي تضم مكاتب بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة بانجي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.



وأفاد سفير الاتحاد الأوروبي، لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، دوجلاس داريوس كاربنتر، عبر "تويتر"، "اشتعلت النيران في مباني بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بانجي ليلة الاثنين (بالتوقيت المحلي)، ولم يصب أحد، نشكر شركاءنا مسبقا على صبرهم أثناء إعادة تنظيم أعمال البعثة"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الإثنين.



يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى للبعثات الأجنبية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ففي صباح يوم الجمعة الماضي، تعرض مدير البيت الروسي في بانجي، دميتري سيتوي، لمحاولة اغتيال من خلال تفجير طرد وصل إلى مكتبه، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة.