فليك: نحتاج لتغيير الدوافع في المنتخب الألماني حتى نستعيد هيبتنا

أكد هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن لاعبيه يبذلون أقصى جهد لهم لتحسين أدائهم الدفاعي وكفاءتهم الهجومية من أجل استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى من خلال تحقيق نتائج إيجابية بعد الخروج للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال فليك: «لدينا التزام يجب تنفيذه، علينا أن نولد الحماس مرة أخرى. نريد أن نظهر كرة قدم جذابة. كفريق، نريد أن نظهر للجماهير: فهمنا، نريد أن نقدم كل شيء، نريد أن نلعب لألمانيا، نحن فخورون بهذا، ونتطلع لبطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في عام 2024».

وأضاف :«يجب أن تقدم أقصى ما عندك لكي تقدم أفضل أداء لديك في كل مباراة. هذه هي مهمتنا وبعد ذلك نأمل في أن تساندنا الجماهير. نحن أيضا مقتنعون بهذا»، وخسر المنتخب الألماني 1 / 2 أمام اليابان وتعادل 1/1 مع المنتخب الإسباني.