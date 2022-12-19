أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، قرارا أميريا يقضي بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.

وذكرت صحيفة "الراية" أن القرار الأميري رقم 51 لسنة 2022، قضى بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار بعد انتهاء فعاليات مونديال 2022 الذي تطلب من الدوحة استدعاء قوات أمن وجيش وشرطة من بلدان أجنبية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان وتركيا والأردن وفلسطين، للمساعدة في لتأمين هذا الحدث الدولي الكبير الذي أقيم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الحالي.

كما استدعت قطر مئات المدنيين، بمن فيهم دبلوماسيين من الخارج، للخدمة العسكرية الإلزامية لتشغيل نقاط تفتيش أمنية في ملاعب كأس العالم.