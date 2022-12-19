هولندا تقدم اعتذارا رسميا عن سنوات ظلم العبودية

تقدمت هولندا باعتذار عن سنوات عن ظلم العبودية، بعد 150 عاما من انتهائها بشكل نهائي في مستعمراتها السابقة.



وفي بيان لحكومته في لاهاي، اليوم الاثنين، تحدث رئيس الوزراء مارك روته عن حدوث جرائم تاريخية: "يمكننا أن نعترف بأوضح العبارات أن العبودية تعد جريمة ضد الإنسانية".



وأشار روته إلى "المعاناة التي لا حدود لها" التي سببتها العبودية، قائلاً: "لقرون، تحت سلطة الدولة الهولندية، تعرضت كرامة الإنسان للإهانة في أبشع صورها".



وأقر رئيس الوزراء أيضا بأنه حتى اليوم، لا تزال العواقب محسوسة مشيراً إلى أن حكومته تريد العمل مع الأحفاد للتصالح ورفع آثار المعاناة.



وقال روته: "نعتذر لجميع المستعبدين الذين عانوا من هذه الممارسة في جميع أنحاء العالم بعد وفاتهم، لبناتهم وأبنائهم وجميع أحفادهم حتى هذا اليوم".



وكان المسؤول الهولندي يتحدث لحشد من ممثلي أحفاد المستعبدين. وفي الوقت ذاته، سلم سبعة وزراء أو وزراء دولة رسالة الحكومة بشكل شخصي في المستعمرات السابقة وهي سورينام وست جزر كاريبية.