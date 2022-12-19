وكيل التموين بالإسكندرية يتابع شكاوى المواطنين بمراكز الخدمات التموينية

أجرى محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، اليوم الاثنين، بزيارات ميدانية شملت زيارة مركز خدمات حي غرب التمويني ومركز السيوف، حيث تفقد أعمال المراكز وآلية التعامل مع المواطنين لفحص بعض الشكاوى التي تم رصدها والتأكد من عدم وجود تكدسات حيث التقى مع المواطنين والموظفين واستمع للجميع وتم الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين.

وأوضح سعد الله، في بيان اليوم الاثنين أن الوضع الطبيعي في هذه الظروف الاستثنائية وجود تزاحم في الأيام الأولى من التنفيذ، ولكن مع المتابعة والتنظيم تم انتهاء الزحام وعادت الأوضاع إلى حالة الطبيعية.

وأكد أن المديرية، لا تتأخر عن فحص أية شكاوى تصل إليها من المواطنين، ويجري العمل على حلها فورا.