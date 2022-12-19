السعودية تستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن العراقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكرت السعودية مساء الأحد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية وأدى إلى مقتل 9 أفراد من قوات الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان "رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية"، مجددةً" دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله".

وأعربت وزارة الخارجية" عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقتل تسعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو مداهمات برية.