إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في قرية الروضة بالفيوم

أزالت الوحدة المحلية لقرية الروضة، التابعة لمركز ومدينة طامية بالفيوم، حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وصرح المهندس ياسر جمعة، رئيس مجلس المدينة، بأن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية الروضة، برئاسة صابر إبراهيم حمزة، قامت بالتنسيق مع مسؤول حماية الأراضي الزراعية بطامية وتمكنت من إزالة وردم أساسات في المهد الأولى على مساحة 90 مترا تقريباً في عزبة على حمزة الروبيات، والثانية على مساحة 100 متر بعزبة جرجاوي الروضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون.

وأضاف جمعة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإزالة اي تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.