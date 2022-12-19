نائب ديمقراطي: هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية لترامب في قضية اقتحام الكونجرس

قال العضو الديمقراطى في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أمس الأحد، إنه يعتقد أن هناك "أدلة كافية" لتوجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 التي فاز بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأوضح شيف وهو عضو لجنة التحقيق النيابية في حادث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "تعقد اللجنة أحد اجتماعاتها الأخيرة، حيث سيتم فيها اتخاذ قرار نقل نتائج التحقيق إلى وزارة العدل مع توصية بتقديم ترامب للمحاكمة"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وأكد شيف: "أعتقد أن الدليل موجود على أن ترامب ارتكب جرائم جنائية فيما يتعلق بجهوده لإلغاء (نتائج) الانتخابات".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الأدلة كافية لإدانة ترامب، قال شيف: "لا أعرف ما الذي تملكه وزارة العدل، لكننى أعرف ما هو موجود في السجلات العامة".



وتابع: "الدليل يبدو واضحا جدا بالنسبة لي، لكنني إذا كنت في مكان المدعي العام سأرغب في رؤية الأدلة الكاملة، لاتخاذ القرار".



وأكد: "هذا شخص (ترامب) حاول بطرق متعددة الضغط على مسؤولي الدولة للعثور على أصوات غير موجودة"، واتهمه بتحريض "الغوغاء على مهاجمة مبنى الكابيتول".



وأردف قائلا: "إذا لم تكن هذه الأفعال إجرامية فعندئذ، لا أعرف ما هو الشيء الإجرامي".



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ترامب سيواجه اتهامات جنائية، قال النائب الديمقراطي البارز: "الإجابة المختصرة هي، لا أعرف. أعتقد أنه يجب أن يواجه هذا الاتهامات ونفس العقوبات التي سيواجهها أي شخص آخر".



وأعرب شيف عن قلقه من طول مدة التحقيقات بشأن ترامب، قائلا: "بعد عامين تقريبا من أحداث 6 يناير، ومع وجود أدلة، لماذا لم تتحرك وزارة العدل".



ومضى قائلا: "يبدو أن هناك عبء إثبات إضافي مع شخص لديه عدد كبير من المؤيدين".