هل بكى ماكرون بعد خسارة فرنسا كأس العالم؟

عقب انتهاء المباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022، والتي استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يحقق اللقب الغائب عنه منذ عقود، بعد أن أقصى المنتخب الفرنسي حامل اللقب بركلات الترجيح.

ومع انتشار صور تتويج المنتخب الأرجنتيني، ومشاهد حزن لاعبي المنتخب الفرنسي، تداول البعض صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وضعية تشبه "البكاء"، معلقّين بأنها جاءت كرد فعل لخسارة منتخب بلاده للمباراة، والتي شهدت حضوره ومشاركته في مراسم تسليم الكأس والميداليات.

والبحث عن الصورة، تبيّن لـ"الشروق" أنها تعود لشهر مارس الماضي، بعد نحو أسبوع من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ونشرها قصر الإلزيه، عقب مكالمة جمعته بالرئيس الروسي بوتين، والتي قال بعدها: لا أتوقع تسوية للأزمة في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع نظيره الروسي بـ"الصعبة".