سمير كمونة بعد تتويج الأرجنتين بالمونديال: ميسي أصبح لاعبا دوليا

علق سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، على تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، بعد فوزه على نظيره الفرنسي مساء الأحد.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية: «الحظ ساهم بشكل كبير في تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم، وميسي كان يستحق التتويج بلقب بعد المستويات الرائعة التي قدمها في البطولة».

وأضاف: «ميسي من أفضل اللاعبين في العالم بالسنوات الماضية مع كريستيانو رونالدو، ولكنني كنت أعتبره لاعب غير دولي بسبب عدم تقديمه أي شيء يذكر مع منتخب بلاده».

وواصل لاعب الأهلي السابق: «ميسي نجح في تحقيق اللقب الأهم في مسيرته الرياضية، ويمكنني الآن الاعتراف به كلاعب دولي».

وأتم: «أرى أن أي لاعب لم يحقق لقب كأس العالم أو بطولة كبرى مع منتخب بلاده، لا يستحق إطلاق عليه لقب لاعب دولي».