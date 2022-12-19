بايدن يعين مبعوثا أمريكيا جديدا لأيرلندا الشمالية

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، عضو الكونجرس السابق جو كينيدي الثالث، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة لأيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن كينيدي(42 عاما)، وهو عضو في عائلة كينيدي السياسية، شغل هذا المنصب الشاغر منذ يناير 2021، بعد تنحي ميك مولفاني، المبعوث في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن المنصب.

جدير بالذكر أن كينيدي هو حفيد السيناتور الأمريكي السابق روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام 1968.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "كينيدي، كمبعوث خاص، سيركز على تعزيز التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في أيرلندا الشمالية".

وأضافت الخارجية "دوره مبنى على التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد بدعم السلام والازدهار والاستقرار في أيرلندا الشمالية ومكاسب السلام في اتفاقية بلفاست/الجمعة العظيمة".

يشار إلى أن اتفاقية الجمعة العظيمة التي تم التوصل إليها في عام 1998 أنهت ثلاثة عقود من "الاضطرابات" بين الجمهوريين وخصوصاً الكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع إيرلندا، والوحدويين البروتستانت، التي أسفرت عن سقوط 3500 قتيل.

وتم التوقيع على الاتفاق بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية.