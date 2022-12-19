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لافروف: زيلينسكي لا يدرك خطورة الوضع

مينسك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 11:22 م

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي "بعدم إدراك خطورة اللحظة وعدم الاهتمام بشعبه".

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "بيلاروس 1 تي في" في ميسنك اليوم الاثنين "لديه فحسب الكثير من الأفكار".

ولكن تدفق الأفكار هذا يكشف بالضبط عن عدم فهم من جانب زيلينسكي لخطورة الوضع وعدم اهتمامه بشعبه.

واعتبر لافروف أن أفكار زيلينسكي، التي لم يحددها، كشفت بدورها عن "الشخصية العنصرية" للقيادة في كييف.

وفي الوقت نفسه، شن لافروف هجوما لفظيا حادا على الغرب. وقال إن "رد الفعل الهيستيري" على "العملية العسكرية الخاصة"، كما تسميها موسكو، يؤكد أراء روسيا بأن الحرب كانت "ضرورية للغاية".

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله إنه من خلال هذه العملية العسكرية، دمرت موسكو "الألعاب الجيوسياسية للغرب" الذي كان يرغب في تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لروسيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي عن اطلاق عما اسماه بـ"العملية العسكرية الخاصة" لحماية منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

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