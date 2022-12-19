بوتين يهنئ رئيس الأرجنتين بـ«حرارة» بالفوز بكأس العالم

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، لتهنئته بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وذكر المتحدث الرئسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، مساء الأحد، أن بوتين، أجرى اتصالا بفرنانديز، و"هنأه بحرارة" بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

وتوج منتخب الأرجنتين، بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخة، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال عبر تويتر عقب انتهاء البطولة، إن بلاده أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم، مشيرا إلى أن البطولة أتاحت للجميع فرصة التعرف على ثراء ثاقة العرب وأصالة قيمهم.

وكتب أمير قطر، تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مساء الأحد، عقب ختام منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022، قائلا: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وتابع: "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

فيما واسى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاعبي منتخب بلاده، وأشاد عبر تويتر وفي كلمة مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس عقب المباراة النهائية، بأدائهم في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم إخفاقهم في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.