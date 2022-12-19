بدء فعاليات حفل إطلاق ومناقشة الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل إطلاق وتوقيع الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام، والتي تنظمها دار الشروق للنشر، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 7 مساء بمبنى قنصلية بوسط البلد.

وأصدرت دار الشروق طبعات جديدة لأربع من روايات طارق إمام: "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس - هدوء القتلة - الأرملة تكتب الخطابات سرا - ضريح أبي".

ووصف الكاتب والروائي طارق إمام، انضمامه لدار الشروق بأنه "يمثل مشروعا متكاملا، يتجاوز فكرة التجربة الجزئية التي تقوم على نشر كتاب"، مضيفا: "حين يكون هذا المشروع مع أكبر دار نشر مصرية، وينهض على تقديم أعمالي الأبرز وفق خطة شاملة ذات رؤية، فضلا عن وضع ملامح للتعاون المستقبلي، فالمسألة تتجاوز بكثير فكرة النشر التقليدي.

وقال: "أعتقد أن دار الشروق، وبما قدمته لي من تصور متكامل فكريا وفنيا وتسويقيا شمل جميع جوانب المشروع، تضرب مثلا في احترام الناشر للكاتب كسياق، ولا تتعامل معه بمنطق تجار التجزئة".

طارق إمام؛ روائي وقاص مصري. ولد عام 1977، ويُعدُّہ النقاد أحد أبرز المجددين في السرد المصري الحديث والأشد غرامًا بالتجريب. أصدر 12 كتابًا بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها: «هدوء القتلة»، «الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس»، «الأرملة تكتب الخطابات سرًّا»، «ضريح أبي»، «طعم النوم»، و«ماكيت القاهرة». تُرجِمت أعماله إلى عدة لغات، ونال العديد من الجوائز الرفيعة، منها جائزة ساويرس مرتين، جائزة الدولة التشجيعية، جائزة سعاد الصباح، جائزة متحف الكلمة الإسبانية، وتأهلت روايته «ماكيت القاهرة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2022.