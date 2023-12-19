 الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن زواج القاصرات وآثاره المدمرة - بوابة الشروق
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الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن زواج القاصرات وآثاره المدمرة

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 12:30 م

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تنظم المديرية ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري بعنوان: زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الأسرة والمجتمع، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يقدمها الشيخ سعيد عبدالدايم أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يوضح فيها المقصود بزواج القاصرات وأسبابه وموقف الإسلام منه والآثار السلبية المترتبة عليه والحلول المقترحة لعلاج قضية زواج القاصرات.


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