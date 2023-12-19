شهداء ومصابون معظمهم أطفال جراء قصف إسرائيلي لمنازل وسط وجنوب قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 74 يوما، ما أسفر عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.