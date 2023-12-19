وزير النقل الماليزي: ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ليس إلزاميا ولكن يتم تشجيعه

قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، إن ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ليس إلزاميا في الوقت الحالي، ولكنه أمر يتم تشجيعه بعد الارتفاع الأخير الذي تم تسجيله في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن وزير النقل قوله، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن وضع أي سياسات أو قواعد تتعلق باستخدام الكمامات إلا من جانب وزارة الصحة. ولن تضع وزارة النقل سياستنا الخاصة (بشأن هذا الأمر)".

وقال لوك للصحفيين، إن ارتداء الكمامات أثناء استخدام وسائل النقل العام: "ليس إلزاميا حتى الآن، إننا فقط نشجع على ذلك. لذا فإن الأمر متروك للمواطنين".

جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل 20 ألفا و696 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من 10 وحتى 16 من ديسمبر، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 62.2% بالمقارنة مع العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق لهذا التاريخ، وهو 12 ألفا و757 حالة.