ارتفاع ملموس لأسعار النفط بسبب المخاوف من استهداف السفن في باب المندب

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بارتفاع جديد بعد أن سجلت في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، في الوقت الذي علقت فيه شركات النقل البحري الرئيسية في العالم تسيير رحلاتها عبر البحر الأحمر، وهو ما يبرز المخاطر التي تهدد أحد أهم شرايين تجارة النفط الخام الحيوية في العالم.

وقبل يومين أعلنت شركتا إم.إس.سي ميديتريان شيبنج وسي.إم.أيه سي.جي.إم للنقل البحري عدم تسيير سفنهما في البحر الأحمر في ظل تزايد التهديدات التي تواجه الملاحة في المنطقة. وقالت شركة ميرسك تانكرز للنقل البحري إنها ستعطي سفنها حرية قرار تجنب المرور عبر البحر الأحمر.

وأعلنت شركة هاباج لويد الألمانية للملاحة أن سفنها ستتجنب المرور عبر قناة السويس حتى إشعار آخر.

في الوقت نفسه قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها "تتابع عن كثب" التوترات في البحر الأحمر في ظل استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن التي تعبر مضيق باب المندب في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر. في الوقت نفسه قالت الولايات المتحدة إنها اسقطت 14 طائرة مسيرة بدون طيار انطلقت من المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل ردا على حربها ضد قطاع غزة الفلسطيني.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدر 53ر1 دولار إلى 08ر78 دولار للبرميل تسليم فبراير القادم، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 04ر1 دولار إلى 47ر72 دولار للبرميل عقود تسليم يناير المقبل والتي ينتهي أجلها غدا.