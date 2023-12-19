اليونيسيف: غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال

صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، بعد عودته من الأراضي الفلسطينية، بأن غزّة هي "أخطر مكان في العالم" يحيق بالأطفال.

وأعرب إلدر خلال مؤتمر صحفي دوري في الأمم المتحدة في جنيف "عن غضبه من لامبالاة الذين يتولون زمام السلطة بالكوابيس الإنسانية التي يعاني منها مليون طفل".

وقال إلدر: "أنا غاضب لأن أطفالا آخرين يختبئون في مكان ما الآن، سيصابون من دون أي شك ويبتر أحد أطرافهم في الأيام المقبلة".

وأضاف: "أنا غاضب لرؤية أن عيد الميلاد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوحشية والهجمات فيما ينشغل العالم بالمحبة"، معربا عن أسفه لتحول آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة إلى مجرد "إحصائيات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدث إلدر بتأثر كبير عن مصير أطفال أدخلوا إلى المستشفى بعد بتر أحد أطرافهم ثم "قُتلوا في هذه المستشفيات" في قطاع غزّة جراء القصف الإسرائيلي.

واختتم إلدر قائلا: "أنا غاضب لأن النفاق يقضي على التعاطف" و"أنا غاضب من نفسي لعجزي عن القيام بالمزيد".