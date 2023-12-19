 الرئاسة الروسية: لدينا إجراءات لتجاوز العقوبات الأوروبية الأخيرة - بوابة الشروق
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الرئاسة الروسية: لدينا إجراءات لتجاوز العقوبات الأوروبية الأخيرة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 3:06 م

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن لديها إجراءات لتجاوز العقوبات الأوروبية الأخيرة وفرض الحظر على الألماس الروسي، موضحا أن هذه العقوبات كانت متوقعة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، تعليقا على فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا - إن "حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة، التي تفرض حظراً على استيراد الألماس الروسي، كانت متوقعة ولدينا إجراءات لتجاوزها وسيتم تنفيذها".

وأضاف: "لقد كنا مستعدين لذلك، وتوجد خيارات أمامنا لتجاوز هذه العقوبات"، مؤكدا أن بلاده سترد بما يحمي ويضمن مصالحها.


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