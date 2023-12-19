الرئاسة الروسية: لدينا إجراءات لتجاوز العقوبات الأوروبية الأخيرة

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن لديها إجراءات لتجاوز العقوبات الأوروبية الأخيرة وفرض الحظر على الألماس الروسي، موضحا أن هذه العقوبات كانت متوقعة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، تعليقا على فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا - إن "حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة، التي تفرض حظراً على استيراد الألماس الروسي، كانت متوقعة ولدينا إجراءات لتجاوزها وسيتم تنفيذها".

وأضاف: "لقد كنا مستعدين لذلك، وتوجد خيارات أمامنا لتجاوز هذه العقوبات"، مؤكدا أن بلاده سترد بما يحمي ويضمن مصالحها.