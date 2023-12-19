بريطانيا تدفع تعويضا لاحتجاز صبي يعاني من مشاكل نفسية في الحبس الانفرادي

دفعت الحكومة البريطانية، 31 ألفا و500 جنيه إسترليني (40 ألف دولار) تعويضا لاحتجاز صبي يبلغ من العمر 15 عاما يعاني من مشاكل في الصحة النفسية في الحبس الانفرادي "غير الإنساني" في السجن لمدة شهرين تقريبا.

وأكدت "رابطة هوارد للإصلاح الجنائي"، حبس الصبي الذي تم تعريفه باسم AB، بمفرده في زنزانته لأكثر من 23 ساعة يوميا خلال أول 55 يوما على الأقل من احتجازه في سجن فيلثام غربي لندن في الفترة من ديسمبر 2016 إلى فبراير 2017، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضافت المؤسسة الخيرية، أن الصبي لم يتلق أي تعليم، ولم يكن لديه أي اتصال مع أي طفل آخر، وكان يسمح له بالخروج من زنزانته لمدة نصف ساعة تقريبا يوميا، فقط للاستحمام أو استخدام الهاتف أو ممارسة الرياضة.

وادعى "AB"، أن معاملته انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقاب اللاإنساني أو المهين.

ورفع الصبي، القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن تم إلغاء الطلب بعد التوصل إلى تسوية مع حكومة المملكة المتحدة.

ويعاني الصبي، وهو الآن في أوائل العشرينيات من عمره، من صعوبات في التعلم وكان لديه بيان عن الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وقال أندريا كومبر كيه سي المدير التنفيذي لرابطة هوارد للإصلاح الجنائي: "كان عمر 15 AB عاما فقط عندما تم حبسه في زنزانة في سجن فيلثام، وكان يخرج لمدة ساعة واحدة فقط يوميا، وحرم من التعليم ولم يستطع رؤية طفل آخر لأسابيع متتالية."