أكد مقطع مصور متداول، مدى انتشار الأخطاء المسببة للقتل بالنيران الصديقة بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل بقطاع غزة.



إذ أظهر المقطع جندية إسرائيلية كانت قريبة من أن يتم ضربها بقذيفة دبابة صديقة؛ ليعلن جيش الاحتلال عقب انتشار المقطع بدء تحقيق.



ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن بيان لجيش الاحتلال، أن التحقيق المتعمق بالواقعة ستتبعه عقوبات للمتورطين.



وأظهر المقطع أيضا عدم التزام جنود الاحتلال بمعايير السلامة إذ لم تكن الجندية ترتدي السترة الواقية للرصاص رغم حرص جنود الاحتلال على ارتدائها.



وذكرت الصحيفة أن الواقعة المذكورة تأتي عقب مقتل ٢٢ جنديا إسرائيليا بنيران صديقة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.