مجلس الوزراء اللبناني يبحث النزوح السوري وإطلاق دورة تراخيص ثالثة في المياه البحرية اللبنانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصدرت قضية النزوح السوري، ومسألة إطلاق دورة تراخيص ثالثة في المياه البحرية اللبنانية جدول أعمال جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني صباح اليوم الثلاثاء.

وبحثت الجلسة، التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جدول أعمال مؤلف من 30 بنداً.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها، حيث يقضي اكتمال نصاب الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 24 وزيراً.

وأهم المواضيع المطروحة في الجلسة، بحسب جدول الأعمال، موضوع النزوح السوري والتسلل غير الشرعي للنازحين، وإعطاء حوافز يومية للعاملين في الإدارات العامة، وتعويضات مؤقتة إضافية للعسكريين والمتقاعدين، وطلب وزارة الطاقة والمياه إطلاق دورة تراخيص ثالثة في المياه البحرية اللبنانية.

كما تناقش الجلسة الموافقة على إصدار مراسيم ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارة الزراعة الموافقة على شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022 – 2023.