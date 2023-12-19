باكستان تعفي طلبة فلسطين من رسوم الدراسة ورسوم السكن

أعلنت هيئة التعليم العالي في جمهورية باكستان، إعفاء طلبة فلسطين من رسوم الدراسة ورسوم السكن في الجامعات الحكومية والخاصة.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين نقلا عن سفارة دولة فلسطين لدى باكستان.



كما تقرر تقديم منحة مالية شهرية لطلبة فلسطين من مؤسسة الخدمات، وهي إحدى أهم منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين والتي تساهم بالمساعدات العينية لقطاع غزة، وكذلك زيادة المساعدات الطبية والأغطية والمواد الغذائية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



جاء ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في ظل تعرض العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاه غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.